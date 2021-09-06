 

Skoda анонсировала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV

06.09.2021, 11:08, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda поделился снимками купеобразного кроссовера Enyaq Coupe iV.

Данная модель является электрокаром, который базируется на популярном паркетнике, которые теперь сможет похвастаться агрегатом на 265 л.с. мощности. Представители бренда анонсировали, что автомобиль получил запас хода около 500 километров. Распознать электрическую модификацию можно по обтекаемому кузову, который похож на лифтбэк.

Кроме того, покупателям будут предложены три модификации. В начальной комплектации новая модель Enyaq Coupe iV получила электромотор на 179 л.с. Кроме того, в среднем исполнении электрокар оснащается агрегатом на 204 л.с. мощности. Пока производитель тщательно скрывает подробности о новой модели, однако уже к концу текущего года автомобиль поступит в свободную продажу.



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