 

Smart анонсировала премьеру своего самого большого SUV в Мюнхене

06.09.2021, 11:08, Новости дня
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Известный бренд Smart объявил о скором выходе нового полноразмерного кроссовера.

Презентация концептуальной версии состоится в Мюнхене. Кроме того, разработкой транспортного средства занимаются специалисты ведущих брендов Geely и Mercedes-Benz. Пока внешний вид автомобиля умалчивается производителем, однако указано, что новая модель получит множество светодиодных компонентов.

Кроме того, кроссовер оснащается яркой решеткой радиатора. Эксперты полагают, что габариты кузова повторяют модель Mini Countryman, однако внешний вид будет радикально отличаться от остальных транспортных средств. Более точные подробности пока умалчиваются производителем и будут сообщены несколько позже.



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