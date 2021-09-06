Мнения: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

В последнее время наши западные партнеры фонтанируют на тему того, как можно помочь Украине завершить конфликт в Донбассе. Тут и гуманитарная помощь (в том числе, как говорил американский госсекретарь Энтони Блинкен, и на то, чтобы обеспечить беженцам из Донбасса доступ к чистой воде – после таких слов президент Зеленский, пиарящий украинскую экономику и реформы, должен был удавиться), и деньги на развитие зеленой энергетики, и различные партнерские программы, и гарантии поддержки в деле продления газового контракта с Россией на «достойных условиях».

В последнее время наши западные партнеры фонтанируют на тему того, как можно помочь Украине завершить конфликт в Донбассе. Тут и гуманитарная помощь (в том числе, как говорил американский госсекретарь Энтони Блинкен, и на то, чтобы обеспечить беженцам из Донбасса доступ к чистой воде – после таких слов президент Зеленский, пиарящий украинскую экономику и реформы, должен был удавиться), и деньги на развитие зеленой энергетики, и различные партнерские программы, и гарантии поддержки в деле продления газового контракта с Россией на «достойных условиях».

Однако представитель российского МИД Мария Захарова предложила европейским странам подписаться под еще одной инициативой – куда более естественной в отношении страны, находящейся в состоянии гражданской войны. Во-первых, признать гражданскую войну гражданской (а то, по мнению некоторых, это российская агрессия) и, во-вторых, «добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население».

Предложение вполне разумное и рациональное. Не раз и не два в истории ООН накладывала эмбарго на поставки оружия странам, находящимся в состоянии гражданской войны. Не раз и не два это эмбарго помогало пусть и незначительно, но все-таки снизить уровень кровопролития и пусть и немножко, но все-таки побудить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. А значит делало пусть и маленький, но все-таки шаг к окончанию гражданской войны и наступлению мира.

Однако, несмотря на всю его разумность и рациональность, это предложение будет отвергнуто и американцами, и европейцами. Запад сошлется на то, что никакой гражданской войны нет и не было, а есть и была пресловутая российская агрессия, для отражения которой «свободный мир» поддерживает украинских страдальцев оружием. Реальная же причина отказа в другом – поставки оружия на Украину интересны, нужны и полезны всем участникам украинских событий. Украине, Западу – а также, как это ни странно прозвучит, даже ДНР/ЛНР и России.

Чистый пиар

Украине эти поставки нужны не для того, чтобы воевать на Донбассе – распиаренные «Джавелины», полезные при отражении танковых ударов, пылятся на складах. И не для того, чтобы восстанавливать украинские вооруженные силы – у армии достаточно оружия для нормального существования. И тем более не для того, чтобы воевать с Россией – для такой войны Украине нужны атомные бомбы. Их США, понятно, не даст, отправляя вместо них «Джавелины» – и для Зеленского эти поставки являются наглядным доказательством того, что Запад все еще с Киевом. Ну и, конечно же, все еще и с Зеленским – на Украине достаточно персонажей, которые пытаются продемонстрировать себя как большего, чем действующий президент, друга и партнера США.

Что же касается США, то для них поставки (наряду с регулярными денежными подачками) являются сублимацией того, что они не могут и не хотят давать Украине. И действительно, Штаты не могут гарантировать Киеву членство в НАТО и в ЕС – европейские государства, при всей своей зависимости от Вашингтона, напрочь отказываются от таких перспектив. США не могут гарантировать Украине собственную военную защиту – после провальных кампаний в Ираке и, особенно, в Афганистане американцы не готовы отправляться на еще одну войну так далеко от дома и своих национальных интересов США. Особенно войну с участием ядерной державы в стране, находящейся в сфере влияния этой державы.

Наконец, США не могут гарантировать украинским элитам и политического прикрытия – даже самые отъявленные американофилы на примере Афганистана увидели, как Штаты обращаются с коллаборантами после того, как они стали не нужны.

С другой стороны, ничего не давать и ничего не обещать тоже нельзя, ведь в этом случае возникает впечатление, что Украина Америке больше не нужна. Что Америка бросила страну, которую сама приручила и натаскала на сдерживание России. А это, в свою очередь, вызовет серьезное беспокойство в других подобных странах – например, в Грузии. Именно поэтому американцы продолжают симулировать поддержку через оружие (значительная часть которого не будет использована в Донбассе), а также денежные подачки на распил украинским элитам.

Чем бы дитя не сублимировало

Что же касается интересов РФ и ДНР/ЛНР, то, казалось бы, им эти подачки Киеву – неважно, в качестве симуляции или нет – категорически невыгодны. Украинский режим держится прежде всего за счет внешней помощи. И, как считают некоторые, чем меньше будет этой помощи, тем больше он будет шататься, тем больше будет склонен идти на компромиссы с реальностью.

Однако последнее не совсем верно. Если кто-то считает, что демонстративное охлаждение между Киевом и Западом приведет к тому, что украинский режим будет вынужден выполнять Минские соглашения и садиться за стол переговоров с ЛНР и ДНР, то он ошибается. Зеленский на это пойти не может, поскольку запуск переговорных процессов не только станет признанием факта гражданской войны, но приведет к размыванию основ, на которых держится киевский режим и вообще весь украинский проект «Антироссия». Поэтому схема действий режима будет другая – он демонстративно пойдет на эскалацию, станет устраивать провокации для того, чтобы разморозить конфликт и заставить Запад занять более милитаристскую позицию.

Россия же от этой эскалации ничего особенно не получит. К оккупации Киева Кремль не готов, а политическое присоединение ЛНР и ДНР (именно политическое – во всех остальных областях республики давно интегрируются с Российской Федерацией) не стоит таких свеч.

Поэтому уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку. Поддержку, ограждающую украинский режим от радикальных действий, но в то же время предполагающую (как и любая другая сублимация) отказ от каких-то реальных, вредных для РФ шагов в украинском вопросе.

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