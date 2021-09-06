 

Житель Красноярска с топором отомстил ветклинике за смерть собаки

06.09.2021, 11:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники полиции в Красноярске проводят проверку по факту конфликта между клиентом и персоналом ветеринарной клиники, информирует пресс-служба ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в одной из ветклиник в Советском районе краевого центра. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры. Однако животное скончалось, передает «Интерфакс».

Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора, говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении мужчины будет принято решение в соответствии с законодательством.



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