Житель Красноярска с топором отомстил ветклинике за смерть собаки

Сотрудники полиции в Красноярске проводят проверку по факту конфликта между клиентом и персоналом ветеринарной клиники, информирует пресс-служба ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в одной из ветклиник в Советском районе краевого центра. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры. Однако животное скончалось, передает «Интерфакс».

Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора, говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении мужчины будет принято решение в соответствии с законодательством.