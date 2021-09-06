Источник: Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи Путина и Зеленского

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, сообщил информированный источник в Москве.

«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство РФ в Киеве или посольство Украины в Москве».

Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим».

На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, сообщил пресс-секретарь.

Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях РФ и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше».