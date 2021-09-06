 

Чрезмерные ограничения в еде могут помешать похудению

06.09.2021, 10:56, Разное
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Ученые утверждают, что чрезмерные ограничения в рационе могут принести обратный эффект. Популярные диеты с уменьшением количества еды способны помешать похудению и даже нанести организму вред.
Многие люди стремятся избавиться от лишних килограммов и объемов талии или бедер, отказываясь от полноценной пищи. Однако, как заявляет врач-диетолог Сьюзи Сойер, человеческий организм не может полноценно функционировать без определенных веществ, которыми он насыщается благодаря продуктам питания. Их дефицит вызовет расстройство органов и систем, а также вызовет не потерю веса, а наоборот, его увеличение.

Таким образом организм отвечает на потерю ценных питательных ингредиентов. Сами люди, соблюдающие те, или иные диеты, часто признаются в частом ощущении чувства голода. Кроме снижения сытости, они ощущают снижение выработки пептидного гормона лептина, ответственного за регулирование обменного процесса.

Его дефицит отражается на качестве ночного отдыха, а нарушение метаболизма приводит к накоплению жировых клеток, вместо их «сжигания». Так организм защищается от стресса, вызванного ограничениями в еде. Медики рекомендуют избегать слишком жестких диет, прежде всего стремясь сохранить здоровье. Пытаясь обрести желанную стройность, необходимо придерживаться здорового питания со всеми нужными для здоровья витаминами и микроэлементами, а также балансом между белками, углеводами и жирами. Также важно присутствие в ежедневном меню зеленого чая, только так, как пишет «Слово и дело», можно быстро добиться эффективного результата.



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