Перечислены эффективные методы лечения артроза

Российский врач Алексей Цапко перечислил самые эффективные методы для лечения разного вида артрозов. Патология суставов лечится только комплексно и под наблюдением врача, с совмещением методов терапии и лечебной физкультуры.

Проблемы с суставами отмечаются у многих людей, однако нередко люди не спешат обращаться к врачу, полагаясь на советы из интернета или народную медицину. Однако такой подход может быть не только неэффективным, но и вредным. Правильный подход к лечению, как отмечает доктор Цапко, даст возможность достичь результата без потерь для здоровья. В первую очередь, к проблеме необходимо подходить комплексно, применяя вместе с терапией методы двигательной реабилитации.

Не принесут пользы добавки в рацион желатина, БАДов из спортивных магазинов или хондопротекторы. Любые препараты без активного движения потеряют свою эффективность. Также не стоит ожидать волшебного исцеления от компресса из ошпаренных кипятком капустных листьев. Проспиртованные повязки и вовсе не только не улучшат ситуацию, но и усугубят заболевание вследствие наличия прогревающего эффекта, усиливающего воспалительный процесс в суставе.

Несмотря на обезболивающий эффект от тейпов, их использование не имеет доказательств пользы, подкрепленных клиническими исследованиями. Усиливая приток крови к пораженному участку, они, скорее всего, не приносят каких-либо других результатов. Поэтому из-за их недостаточной изученности лучше отказаться от такого метода. Вместо этого для анестезирующего эффекта стоит применить крем на основе ацеклофенака. Следует помнить, напоминает «Слово и дело», что совсем устранить остеоартроз не возможно, однако существенно остановить болезненный процесс возможно, правильно избрав способ лечения. Для этого, прежде всего, необходимо посетить лечащего врача, избавиться от лишнего веса, задействовав при этом ортопедическую коррекцию и упражнения лечебной физкультуры.