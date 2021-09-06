Требуют уход, но часто не получают. Как помочь губам оставаться нежными

Огромное количество женщин регулярно ухаживает за своей кожей, увлажняя ее, отшелушивая мертвые клетки и питая полезными веществами. Но как бы тщательно они этим ни занимались, частенько они забывают ухаживать за своими губами. А ведь именно из-за этого они пересушиваются, трескаются и шелушатся, что выглядит крайне болезненно и некрасиво. Вот почему так важно обеспечивать губам постоянный уход, благодаря которому они смогут стать мягкими, нежными, манящими и сексуальными.

Не забывайте о SPF

Каждый, кто регулярно ухаживает за своей кожей, знает, что при каждом выходе на улицу важно использовать средства с SPF. Причем это нужно делать независимо от погоды, защищая кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, воздействие которых может привести не только к солнечным ожогам, но и к более серьезным последствиям. И при этом, к сожалению, многие люди не осознают, что наши губы в равной степени подвержены воздействию солнечных лучей. Поэтому чтобы предотвратить пагубное влияние солнца, необходимо как можно чаще наносить бальзам для губ с SPF на губы в течение дня.

Отшелушивайте губы умеренно

Иногда, когда люди хотят улучшить здоровье своих губ, они сразу прибегают к отшелушиванию. Однако, несмотря на то, что эта процедура будет очень полезна для удаления омертвевших клеток кожи, чрезмерное отшелушивание также может вызвать проблемы. Подобно слишком частому избавлению от омертвевших клеток кожи лица постоянное трение губ также может привести к образованию микротрещин и порезов на их поверхности. Так что лучше делать отшелушивания раз в неделю или даже раз в две недели. что предотвратит появление ранок на губах.

Проверьте ингредиенты косметических продуктов для губ

Ингредиенты, входящие в состав ваших средств для губ, оказывают значительное влияние на их здоровье и красоту. Например, матовая помада или блеск для губ часто могут содержать сильно обезвоживающие ингредиенты, которые негативно влияют на естественную влажность ваших губ и делают их сухими, а также приводят к образованию трещин на них. Поэтому, покупая косметику, нужно стараться, чтобы в ее состав входили натуральные увлажняющие ингредиенты, что поможет сохранить кожу губ здоровой и сильной.

Бальзамы для губ – ключ к успеху

И наконец, очень важной частью ухода за губами является использование бальзама для губ, который поможет постоянно поддерживать их естественную влажность. Ведь в то время как другие продукты для губ имеют косметические цели, единственная цель бальзама – увлажнение и удержание влаги в губах. А использование тонированного или ароматизированного бальзама может еще и придать вашим губам идеальный блеск без ущерба для их здоровья.