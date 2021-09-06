 

Как сочетать осенние тенденции при создании образов: советы для дам любого возраста

06.09.2021, 10:43, Разное
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С наступлением осени пришло время доставать верхнюю одежду из своего шкафа. Чтобы в межсезонье выглядеть стильно, модно и эффектно, потребуется немного вдохновения для составления просто великолепного образа, который будет красивым и достаточно запоминающимся.

Пришло время надеть пальто и ботильоны и сочетать их вместе с юбками миди и красивыми джемперами, которые мы так любим. Вот некоторые предметы гардероба, которые сейчас в моде и позволяют сделать образ очень ярким, стильным и фантастическим.

Юбка миди и свитер (главное фото)

Это одно из наиболее стильных, эффектных и любимых сочетаний на осень. Чтобы выглядеть красиво, стоит попробовать надеть юбку миди с принтами вместе со свитером. Дополнительно надеваем замшевые ботильоны и подбираем подходящую по стилю сумку.

Цветочное платье и высокие сапоги

Это оригинальный образ в стиле 60-х годов, который действительно покоряет и впечатляет.

Цветочные платья всегда выглядит женственно, особенно если сочетать их вместе с высокими белыми сапогами. Получается достаточно крутой образ.

Клетчатые брюки и блуза

Клетчатые брюки просто идеально подходят для создания стильных осенних образов.

По-осеннему образ выглядит, если брюки выполнены в теплых коричневых тонах. Чтобы получить безупречный и женственный образ, стоит надеть их вместе с блузой и лоферами.

Вязаный жилет для любого образа

Теплый и уютный трикотаж, а также вязаные жилеты станут самым настоящим трендом этой осенью.

Стоит выбирать модель ретро и сочетать ее с вещами, выполненными в стиле минимализма. Красивый вязаный жилет поможет легко дополнить совершенно любой образ, независимо от стиля.

Стильный деним

Каждую осень на протяжении нескольких лет актуальны джинсовая рубашка и джинсы.

Они могут быть одинакового цвета или немного отличаться по оттенку. Вместо сандалий лучше надеть стильные ботильоны – и эффектный гармоничный образ готов.

Атласная юбка и вязаный свитер

Сочетание двух различных текстур, а именно атласной юбки миди и вязаного свитера с высоким воротником и объемной структурой, выглядит красиво.

Это один из самых лучших вариантов на осень. Отлично смотрится все это в сочетании с модными лоферами.

Серое пальто

Это отличный минималистичный наряд, который хорошо подойдет для совершенно любой ситуации.

Дополнить длинное серое шерстяное пальто можно джинсами темного цвета, ботильонами на высоком каблуке и блузой.

Платье в горошек и ботильоны

Этой осенью классическое платье в горошек будет точно актуальным и никого не оставит равнодушным.

Стоит сочетать этот наряд вместе с красивым тренчем и ботильонами. В итоге получится довольно простой, но вместе с тем очень стильный образ.

Костюм

Этой осенью костюмы пользуются большой популярностью. Их можно легко адаптировать к совершенно любому стилю ношения. Отлично будет смотреться такой наряд вместе с укороченным топом.

Тренч

Это один из самых стильных нарядов для составления осеннего лука. Тренчи помогают сделать совершенно любой образ более изысканным.

Отлично смотрится такой наряд в сочетании с блузами и джинсами, а также туфлями на шпильке.



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