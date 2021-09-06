Удобные фасоны, шикарные модели: какие трендовые брюки осени идеально подходят для зрелых дам

С наступлением осени брюки вновь стали главным предметом в дамском гардеробе. Эта удобная и практичная вещь вытеснила из списка приоритетов комбинезоны, юбки и платья. А все потому, что брюки не боятся капризов погоды и великолепно комбинируются с другими элементами гардероба. Они создают чувство защищенности, обеспечивают уверенность в себе и подчеркивают индивидуальный стиль.

Брюки обожают женщины всех возрастов вне зависимости от типа фигуры. Существует множество фасонов, поэтому каждая модница может выбрать для себя наиболее подходящий. Не знаете, что приобрести для составления модных осенних луков? Наш гид по стилю даст некоторые подсказки.

Повседневный стиль

Брюки нейтральных расцветок идеально впишутся в любой повседневный образ. Просто добавьте к практичному и стильному низу футболку оверсайз, худи, рубашку или свитер. Вы можете комбинировать контрастные оттенки, а можете собирать аутфит в единой цветовой гамме. На ноги надевайте закрытые туфли, кроссовки или ботильоны.

Деловой стиль

Если же вы хотите составить элегантный деловой образ, добавляйте к брюкам красивые туники, блузы, пиджаки. В качестве верхней одежды может выступить классический тренч, пальто прямого кроя или стеганая куртка. Брюки восхитительно смотрятся в составе многослойного образа с рубашкой, кардиганом или удлиненным жилетом. Немного яркости в образ позволит добавить палантин.

Модные фасоны

Этой осенью дамам зрелого возраста стилисты предлагают сделать ставку на брюки прямого кроя со стрелками и без. Предпочтительна завышенная талия – этот фасон надежно скроет недостатки фигуры. При покупке изделия отдавайте предпочтение качественным плотным материалам, хорошо сидящим на фигуре. Рыхлые ткани способны испортить впечатление и удешевить образ.

По-прежнему в моде укороченные брюки прямого кроя. Если у вас нет такой модели, вы можете подвернуть штанины брюк стандартной длины. Этот трюк позволит вам внести некую расслабленность в строгий деловой образ.

Брюки прямого кроя идеально дополняются туниками, рубашками оверсайз и объемными свитерами. Если же вы планируете носить менее объемный верх (например, удлиненный жакет или тренч с поясом), то можете рассмотреть возможность приобретения мешковатых брюк.

Также в моде брюки фасона клеш (от бедра или от колена). Дамам в возрасте лучше отдавать предпочтение первому варианту, надежно скрывающему недостатки фигуры.

Расцветки

Конечно, намного проще носить брюки черного или темно-синего цвета. Однако стилисты советуют женщинам в возрасте выбирать изделия светлых нейтральных или пастельных оттенков.

Например, бежевые брюки прямого или свободного кроя являются беспроигрышным вариантом, если вы хотите составить полный монохромный образ. Просто добавьте к брюкам бежевый объемный свитер, светло-коричневую сумку и белые кроссовки. Таким образом вы будете выглядеть более молодо и респектабельно.

Также хороши для составления элегантных образов белые, пудровые, голубые, оливковые и серые оттенки. Если вы уже устали от серого, попробуйте обновить базовый гардероб брюками оттенка хаки.

Принты

Хитом сезона продолжает быть клетка. Тем не менее при выборе идеальных клетчатых брюк следует учитывать некоторые нюансы. Клетка хороша на моделях свободного кроя, которые не деформируют зону бедер. Брюки в мелкую полоску или с лампасами позволят визуально вытянуть силуэт.

В начале осени к однотонному верху идеально подойдет низ из набивной ткани. Поэтому не убирайте далеко ваши брюки с цветочным принтом.