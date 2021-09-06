Первой осенней ротацией в Кабмине Украины должна стать отставка Тарана – нардеп Рудик

“Сейчас человеком, который хуже работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью”, – отметила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что увольнение Тарана будет “правильным решением, хотя и очень запоздалым”, поскольку Украина как воюющая страна до сих пор не выполняет государственный оборонный заказ.

“Эта проблема очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению. Вопрос о возможном увольнении министра обороны – более принципиальный, так как вся его несостоятельность [лежит] на поверхности. Именно он сейчас ответственен за то, что деньги не тратятся даже тогда, когда есть понимание, на какие нужды их направить”, – объяснила она.

Контекст:

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

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