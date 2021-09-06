 

“Самая лучшая”. 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь

06.09.2021, 10:30, Новости дня
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“Эта жизнь Dolce&Gabbana. Снимаем что-то сегодня”, – написала она. 

Лопес показала, как ей делают макияж. На одном из фото она запечатлена наклонившейся вперед перед камерой, демонстрируя грудь в глубоком декольте.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Самая лучшая”, – прокомментировала подписчица fabataielo.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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