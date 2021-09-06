“Шалуны”, “Плохая девочка”. Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами

Бекхэм позирует в кадре, лежа на животе и приспустив плавки почти до середины ягодиц.

“Счастливая суббота”, – подписала снимок супруга футболиста. Она отметила, что сама фотографировала мужа.

“Шалуны”, – прокомментировали фото на русском языке пользователи сети.

“Плохая девочка”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

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