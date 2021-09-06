Mercedes представил концепт электрического “Гелендвагена”

В отличие от легковых EQS и EQE, которые разрабатывались с нуля именно как электромобили, EQG – не полностью самостоятельная модель, а производная “Гелендвагена”. Она сохранила конструкцию с рамой, независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом.

Но вместо двигателя внутреннего сгорания модель получила четыре электромотора, установленных рядом с колесами, для чего пришлось пересмотреть конструкцию компонентов трансмиссии.

В предсерийном прототипе используется угловатый силуэт G-класса, включая его знаковые элементы. Спереди – привычная для электрической линейки EQ глянцевая черная панель, на которой с помощью светодиодных элементов имитируется рисунок традиционной радиаторной решетки. На решетке размещена светящаяся мерседесовская трехлучева звезда с 3D-эффектом.

Concept EQG оснащен 22-дюймовыми колесами из полированного алюминиевого сплава с эксклюзивным дизайном. А вместо привычной запаски в чехле установлен запираемый ящик, предназначенный для хранения зарядного кабеля.

Других подробностей о технической начинке концепта компания не сообщает. Также не показан интерьер будущего электрокара. Подробности автомобиля должны раскрыть на выставке IAA Mobility Event, которая стартует 7 сентября в Мюнхене.

Контекст:

В июле этого года концерн Daimler сообщал, что Mercedes-Benz к 2030 году планирует полностью перейти на производство электромобилей.

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