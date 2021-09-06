После смерти украинца во Вроцлаве прошли протесты против жестокости полиции

Журналисты отметили, что в последнее время в Польше умерли трое мужчин после общения с полицией, последний случай связан с гражданином Украины Дмитрием Никифоренко.

Протестующие назвали действия полиции непрофессиональными и обвинили силовиков в злоупотреблении властью и безнаказанности. Участники акции потребовали проверки управления полиции Вроцлава и радикальных изменений.

“Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве”, – написали организаторы акции протеста в Facebook.

Gazeta.pl 5 сентября написала, что в начале августа после общения с полицией скончался 34-летний житель Люблина.

29 августа Gazeta Wrocławska сообщила, что полиция применила дубинки и газ в отношении 29-летнего гражданина Польши, после чего он скончался в больнице.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости. Там его расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного и приговорили к лишению свободы сроком от двух до двух с половиной лет.

Украина из-за гибели Никифоренко направила Польше ноту.

Часть полицейских, вероятно, причастных к смерти 25-летнего украинца, понесла наказание. Об этом 3 сентября заявил вице-министр внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

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