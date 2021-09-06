 

Mercedes-Benz представила электрический полноприводный EQB

06.09.2021, 10:14, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz продемонстрировал электрическую модификацию внедорожника G-Class.

Данный автомобиль пока предложен в качестве прототипа, однако в дальнейшем он может поступить на рынок под названием EQG. По внешнему виду внедорожник практически идентичен бензиновой версии. Вместе с тем отличить автомобиль можно по решетке радиатора, светодиодной оптике и другим элементам. Электрический внедорожник EQG продолжит выпускаться с рамной конструкцией.

Кроме того, автомобиль одновременно оснастят четырьмя электрическими агрегатами. Также известно, что автомобиль имеет пониженную передачу для повышенной проходимости. Эксперты предполагают, что серийный выпуск электрического внедорожника состоится к 2023 году.



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