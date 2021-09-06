В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Досрочное голосование в Госдуму РФ началось в Узбекистане, первый выездной избирательный участок открылся в городе Ангрен в Ташкентской области, сообщил представитель посольства в Узбекистане Дмитрий Данилов.

«6 сентября в здании дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) «Ангрен» в одноименном городе столичной области Узбекистана открылся первый в этой республики выездной избирательный участок по досрочному голосованию по выборам в Госдуму», – цитирует ТАСС дипломата.

Он уточнил, что 7 и 10 сентября досрочное голосование пройдет соответственно в городах Алмалык и Чирчик в Ташкентской области республики.

Отмечается, что 19 сентября находящиеся на территории Узбекистана граждане РФ смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы также в городах Ташкент, Самарканд и Фергана.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.