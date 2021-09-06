 

Стали известны подробности гибели осужденных в хабаровской колонии

06.09.2021, 10:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил источник в силовых структурах.

«Никаких колюще-режущих (предметов) в драке применено не было. Это не заточки какие-то, не ножи. Убиты осужденные тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из них отбывал наказание по длительному сроку, в том числе за убийство. В колонии он был одним из так называемых лидеров», – сообщил источник РИА «Новости».

Руководство УФСИН по Хабаровскому краю проинформировало, что продолжит работу в ИК-14 до конца недели. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Колонию посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона.

В региональном минздраве сообщали, что двоих пострадавших доставили в больницу Амурска, других двоих – в Комсомольск-на-Амуре. Позже одного из них вернули в колонию, ему госпитализация не потребовалась.

Тем временем пресс-служба УФСИН региона сообщила, что разностороннее выяснение обстоятельств и причин драки со смертельным исходом между заключенными ИК №14 Хабаровского края идет на территории колонии.

«На данный момент в учреждении проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, работают сотрудники краевого аппарата Управления, прокуратуры региона, следственных органов, проверяются записи с камер видеонаблюдения», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что накануне в колонию прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Также 6 сентября запланирована проверка со стороны общественной наблюдательной комиссии края, ее представители уже отправились в Амурск. Также для проведения проверки в регионе ждут группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

«В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона», – информирует пресс-служба.

Напомним, что в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время бунта в колонии погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной драки стал бытовой конфликт.



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