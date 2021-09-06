Блеск для губ делаем своими руками. Все компоненты натуральные, а процесс приготовления занимает пять минут

Каждая женщина хочет, чтобы ее губы выглядели сексуальными, манящими и притягательными. Чтобы добиться этого, красавицы используют блеск для губ. Однако в обычном косметическом средстве частенько содержатся химические вещества, поэтому лучше сделать блеск самостоятельно в домашних условиях. Это очень просто. Домашний блеск будет увлажнять губы и делать их более здоровыми.

Рецепт блеска для губ

Для начала нужно купить все необходимое для создания блеска. А понадобятся нам такие ингредиенты:

4 г касторового масла;4,5 г растительного глицерина;1,5 г масла с витамином Е;до 10 капель натурального пигмента для придания цвета косметическому средству;2-3 капли любимого эфирного масла для ароматизации.

Как видим, состав натуральный. Сначала нужно положить касторовое масло в металлическую миску и добавить туда глицерин. Эти два компонента перемешиваем ложечкой. У нас готова база для создания блеска. Затем к ней добавляем масло с витамином Е, которое не является консервантом, но помогает предотвратить окисление ингредиентов. Также добавляем окрашивающий пигмент, количество которого будет зависеть от желаемой интенсивности цвета, и любое эфирное масло (кроме цитрусового, поскольку он может вызывать фотосенсибилизацию кожи).

Всю эту смесь снова перемешиваем до однородной консистенции. Блеск для губ готов. Помещаем его в удобную баночку. Можно использовать это косметическое средство в течение двух месяцев. Правда, блеск может немного расслоиться через некоторое время, поэтому перед использованием его нужно будет перемешать.