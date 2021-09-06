Людмила Петрушевская презентовала в Киеве новую книгу «Поросёнок Пётр возвращается»

В Киеве состоялась презентация книги Людмилы Петрушевской «Поросёнок Пётр возвращается», сообщает пресс-служба Верховной Рады. Книга является долгожданным продолжением знаменитой серии, последний том которой вышел в 2019 году.

Как рассказала автор, в новой книге любимый читателями поросёнок проанализировал свои ошибки на политическом поприще и решил взять реванш. Объединив силы с Шалтаем-Болтаем, Белой крысой и Петушком, поросёнок Пётр штурмует королевской дворец и выгоняет оттуда тирана Кузнечика, узурпировавшего его трон. После этого главный герой на тракторе едет на Донбасс, чтобы бороться за свободу и территориальную целостность Украины. В пути ему мешают красные шарики и лысый карлик, который не продаёт Петру бензин для заправки трактора.

«Все мы давно ждали, что же будет с поросёнком Петром после того, как он окончил свою политическую карьеру. Наконец-то все любители этой саги смогут насладиться продолжением. Вдохновившись успехом Джорджа Мартина, я добавила в книгу о поросёнке Петре немного больше интриг и политики, тем более что её читатели уже выросли и могут воспринимать такие темы. Гарри Поттер со временем стал взрослой книгой, то же происходит и с серией о поросёнке Петре», – рассказала литератор.

Раздача бесплатных книг о поросёнке Петре начнётся в ближайшие дни на Майдане Незалежности.

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