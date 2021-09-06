 

Нарышкин назвал условия выхода отношений РФ и Японии на новый уровень

06.09.2021, 9:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПризнание Токио итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения РФ и Японии на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам», – сказал Нарышкин, выступая по видеосвязи на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», передает РИА «Новости».

Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые стало известно о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.



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