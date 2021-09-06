Казахстан анонсировал учения войск ПВО стран СНГ

Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ «Боевое содружество-2021» пройдут в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

«В Казахстане активная фаза «Боевого содружества – 2021» пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган. Будут задействованы более 1 300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, «Куб», «Бук-М2Э», техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение минобороны Казахстана.

В ходе активной фазы учений боевые расчеты ПВО выполнят практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработают полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям. «Учения проводятся в целях повышения уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработки способов ведения противовоздушных и воздушных боев. Будут разыграны различные тактические эпизоды по организации применения авиации и войск противовоздушной обороны в ходе вооруженных конфликтов», – сказал начальник главного штаба Сил воздушной обороны Казахстана Фазылолла Баденов, слова которого приводятся в сообщении.

В совместных учениях «Боевое содружество-2021» принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук в Астраханской области, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ.

Ранее пограничники СНГ отработали урегулирование кризисов на внешних границах.