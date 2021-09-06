 

Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств

06.09.2021, 9:04, Разное
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября. В этот день глава российского государства также пообщается с победителями и призёрами прошедших Олимпийских игр в Токио.

Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что переговоры Путина и Лукашенко будут носить лишь символический характер. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец убеждён, что от предстоящей встречи не стоит ждать подписания каких-либо прорывных соглашений, поскольку в Кремле перестали доверять белорусскому гостю после многократного срыва и неисполнения договорённостей. Однако менее значительные документы о налогообложении, правилах и порядке таможни и транзита могут быть рассмотрены в рабочем порядке. Болкунец отметил, что переговоры состоятся в преддверии выборов в России и могут возыметь негативные последствия для репутации правящих элит и их избирательных кампаний.

Российский политолог Валерий Соловей, в свою очередь, допускает, что Владимир Путин и Александр Лукашенко всё же могут договориться об очередной выплате финансовой помощи Минску, поскольку белорусскому лидеру больше неоткуда ждать помощи. Но Соловей уверен, что даже в Москве Лукашенко всем порядком надоел, а Путин даже дал ему довольно обидное прозвище – “картофельный лось”.



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