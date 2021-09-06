 

Выручка музея русской водки выросла на 2000% после введения «пушкинских карт»

06.09.2021, 8:51, Разное
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«Музей русского национального напитка» отчитался о рекордном росте выручки в первую неделю сентября. По словам администрации, после указа о выдаче молодёжи «пушкинских карт», у них нет отбоя от клиентов.

Администрация считает основными причинами популярности качественную работу экскурсоводов, новые интерактивные экспозиции, возросший общественный интерес к культуре и истории России а также возможность купить сувенирную алкогольную продукцию средствами с «пушкинской карты» лицами, достигшими 14 лет.

«Петербуржцы у нас культурные – всего 8 утра, музей ещё не открылся, а уже очереди выстраиваются. Студенты приходят, семьи с детьми. Иногда дети с записками от родителей приходят: «очень хочу, мол, побывать в вашем прекрасном музее, но времени всё не хватает. Продайте пожалуйста моей доченьке аудиогид и две бутылки сувениров», – рассказал о культурном подъеме заведующий музеем Павел Столяров.

В случае стабильного интереса к русскому национальному напитку музейные экспозиции и сувенирная лавка перейдут на круглосуточный режим работы

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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