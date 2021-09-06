 

В Китае пикап упал с отвесной скалы, погибло 12 человек

06.09.2021, 8:42, Новости дня
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Авария произошла около 14.30 по местному времени, на месте ДТП погибли 11 человек. Еще один умер в больнице деревни Лунвань, уточнила газета China Daily 

Большинство погибших были рабочими на местной чайной ферме. Двоим удалось выжить, их госпитализировали с травмами, не представляющими опасности для жизни сообщило издание. 

К 6 сентября на место аварии прибыла группа служб экстренного реагирования и органов общественной безопасности во главе с заместителем губернатора.

Глава партии и губернатор провинции призвали соответствующие государственные органы позаботиться о раненых и расследовать причину аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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