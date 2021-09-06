 

В Украине от коронавируса привились 5,6 млн человек

06.09.2021, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

12 367 человек получили первую дозу вакцины, а 29 420 – получили вторую и завершили иммунизацию.

5 сентября прививки делали 328 мобильных бригад, также работали 973 прививочных пункта и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 581 418 человек, из них получили одну дозу 5 581 416 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 789 501 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1940298312799931

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.05 / Кадыров призвал Израиль извиниться за столкновения с палестинцами

16.02 / Рианна снялась топлес

23.05 / Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-вагнеровцев против белорусской оппозиции

29.11 / Взрыв произошел в квартире в Ленинградской области

10.07 / Red Wings заявила о желании получить шесть самолетов SSJ-100 в 2020 году

22.11 / NASA получит окололунный обитаемый модуль

14.01 / Астрономы обнаружили необычные гравитационные волны

06.05 / Боррель заявил о «незаинтересованности» РФ в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

15.02 / В браузере Chrome для iOS появится новая функкция

10.08 / Рогозин: Космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика