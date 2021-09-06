В Украине от коронавируса привились 5,6 млн человек

12 367 человек получили первую дозу вакцины, а 29 420 – получили вторую и завершили иммунизацию.

5 сентября прививки делали 328 мобильных бригад, также работали 973 прививочных пункта и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 581 418 человек, из них получили одну дозу 5 581 416 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 789 501 прививок.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

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