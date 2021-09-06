 

Генпрокуратура предложила приравнять оправдание нацизма к экстремизму

06.09.2021, 8:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», – сказал Краснов на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», передает РИА «Новости».

По его словам, также нужно продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны. «Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий», – отметил генпрокурор.

Краснов отметил, что такие меры позволят устранить пробелы в правовом регулировании и будут иметь «важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Кроме того, он сообщил, что Генпрокуратура готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения еще в двух регионах – в Брянской и Ростовской областях, передает ТАСС.

Краснов напомнил, что впервые в истории нашей страны в октябре 2020 года районным судом Новгородской области удовлетворено заявление прокурора о признании фактов расправы над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах около деревни Жестяная горка военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом народов СССР. Аналогичное заявление прокурора меньше двух недель назад удовлетворено Псковским областным судом в связи с обнаружением новых мест массовых захоронений жертв фашистов.

«Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей», – сообщил Краснов.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Также Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом.



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