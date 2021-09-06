“Новые люди” подготовят десятки тысяч наблюдателей к выборам в Госдуму

В доме культуры “Рассвет” был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избиркома. В реальном времени наблюдатели следили за ходом голосования и учились правильно фиксировать нарушения. Также участники форума могли задать вопросы юристам и политологам.

Мероприятие открыла сторонница партии, известная телеведущая Елена Летучая. “Новые люди” прокачивают юридические, психологические и другие необходимые наблюдателям навыки, отметила она.

“Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов”, – сказала Летучая.

Председатель московского отделения партии Ярослав Самылин отметил важность обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Избирательное законодательство постоянно меняется, поэтому современный наблюдатель должен знать о своих правах и обязанностях, пояснил он.

“Новые люди” намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают”, – сказал Самылин, призвав сторонников партии поучаствовать в наблюдении за ходом голосования.

К выборам в Госдуму “Новые люди” намерены подготовить десятки тысяч наблюдателей, из них в Москве – 1,5 тысячи человек. Записаться можно на сайте партии.

“Новые люди” выдвигают федеральный список и кандидатов-одномандатников. Федеральный список представляют два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также партия выдвигает кандидатов в законодательные собрания и городские советы большинства регионов.