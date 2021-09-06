 

Германия передаст миру 100 млн доз вакцин от COVID-19

06.09.2021, 7:48, Новости дня
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Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он. 

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что его страна стремится достичь подписания “Римского пакта” для вакцинации людей во всем мире. 

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встрече в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19. Среди прочего, речь идет о нынешней борьбе с коронавирусом и стратегии по поводу будущих пандемий. Министры, в частности, обмениваются мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на вечер 5 сентября в мире сделано 5,48 млрд прививок от коронавируса. Странами-лидерами по числу введенных доз являются материковый Китай (почти 2,1 млрд), Индия (687 млн) и США (374 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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