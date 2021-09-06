Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Королева

“Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon”, – написал он.

Также Королев пожелал Маску и дальше продолжать двигать мир вперед.

https://www.facebook.com/andrey.korolev.moscow/posts/6099686280105062

Контекст:

Семья Королевых и Маск уже общались в прошлом году. Они разговаривали около 20 минут, обсуждали будущие проекты SpaceX. По итогу Маск пригласил членов семьи конструктора на один из следующих запусков SpaceX.

Королева называют основоположником практической космонавтики. В 1938 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и пробыл в лагерях до 1944 года. С 1958 года он возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

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