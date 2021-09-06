В Беларуси гражданку РФ отправили в СИЗО

…по делу о клевете на Лукашенко в твиттере.

Белорусская правозащитная организация «Весна» выяснила, что жительница РФ Ирина Викхольм 1963 года рождения с конца мая находится в брестском СИЗО по делу о клевете на Александра Лукашенко в твиттере. Об этом правозащитная организация написала в своем телеграм-канале.

Ирина Викхольм / личная страница в Facebook

Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что в суд направлено уголовное дело «в отношении 58-летней иностранной гражданки В.», которая опубликовала в твиттере фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства».

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 УК РБ (клевета в отношении президента).

Правозащитники считают, что женщине грозит колония, так как ограничение свободы или исправительные работы ей нельзя назначить из-за наличия иностранного гражданства (ч. 4 ст. 55 УК РБ и ч. 3 ст. 52 УК РБ).

При этом «Весна» отмечает, что россиянке могут назначить штраф.

В твиттере есть пользователь Irina Wickholm. На ее странице много репостов статей об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров.

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На борту самолета находились экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, жительница РФ Софья Сапега. Их задержали, а затем отправили под домашний арест. Сейчас пара ожидает процесса по делу, связанному с массовыми протестами в Беларуси в 2020 году и раскрытием персональных данных силовиков. Их выпустили из СИЗО после того, как Протасевич дал интервью белорусскому госТВ.

Из-за инцидента с самолетом западные страны запретили европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.

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