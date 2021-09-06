 

Революционный способ приготовления печенья для умелых хозяюшек: как выглядят сладкие пельмени (фото)

06.09.2021, 7:04, Разное
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Однажды я наткнулась в Сети на весьма интересный рецепт печенья к чаю с начинкой. Я попробовала его, и выпечка понравилась моим домашним. Рецепт простой, с ним справится любая неопытная хозяйка. В нем задействован революционный способ лепки печенья. Как приготовить сладкие пельмени – далее.

Составляющие

Такое печенье хорошо готовить, если у вас в холодильнике остался старый творог, кусочек коровьего масла и так далее. Фактически этот рецепт подходит для выпечки из остатков продуктов.

Итак, вам нужно иметь:

100 г муки;100 г творога;100 г масла сливочного (можно взять маргарин);4 ст. л. сахара;1 куриное яйцо или 2 перепелиных;0,5 ч. л. пищевой соды;1 ст. л. лимонного сока;сливовое повидло (для начинки);1 желток (для смазывания изделий).

Также вам нужно иметь обычную пельменницу.

Приготовление теста

Выполните следующие действия:

В небольшую миску просейте муку, добавьте творог, мягкое сливочное масло, всыпьте 3,5 ст. л. сахара. Размешайте ингредиенты, порубите ножом.В чашку разбейте куриное яйцо, добавьте 0,5 ст. л. сахара и взбейте составляющие при помощи венчика до растворения кристаллов.Соду погасите лимонным соком, отправьте смесь к мучной массе.В мучную массу влейте взбитое яйцо, перемешайте все тщательно. У вас должно получиться крутое тесто. Если тесто вышло мягким, добавьте еще немного муки. Тут все зависит от свойств творога: жирный творог требует больше муки, а сухой – меньше.Готовое тесто уберите в холодильник на 30 мин.

Лепка и выпечка печений

Сделайте такие шаги:

Извлеките тесто из холодильника, разделите на 2 части.Одну часть теста раскатайте в пласт таких же параметров, что и пельменница.Выложите пласт теста на пельменницу, в каждую ее выемку (прямо на тесто) поместите по 0,5 ч. л. сливового повидла.Из второй части теста сделайте еще один пласт и накройте им первый. После пройдитесь скалкой по пельменнице, чтобы заготовки упали на стол. Фактически вы должны выполнить те же действия, что и при лепке пельменей, но в этом случае вы используете иные ингредиенты.Выложите заготовки на противень, намазанный маслом и присыпанный мукой.Взбейте желток и при помощи кисточки хорошенько намажьте им все заготовки.В духовке эти печенья следует выпекать при 200 °С в течение 25 мин. Если вы используете аэрогриль, готовьте выпечку при 180 °С.

Готовые печенья достаньте из духовки, оставьте, чтобы остыли. После переложите изделия на блюдо и зовите близких трапезничать. Печенья получаются ароматные, вкусные, и готовить их очень просто. А еще незамысловатая пельменница помогает хозяйкам экономить время на кухне. Приятного аппетита!



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