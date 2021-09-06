Постоянные высыпания на лице: чего не стоит делать, чтобы не навредить коже лица

Постоянные высыпания на лице – тревожный симптом. Чтобы выяснить причину их появления, нужно посетить врача-дерматолога. Следует также помнить, что проблемная кожа требует особого подхода. Но довольно часто женщины неправильно ухаживают за ней. В статье мы расскажем о том, чего не стоит делать при высыпаниях на лице.

Выдавливать угри

Выдавливать угри крайне опасно. Это не приводит к избавлению от высыпаний, а лишь провоцирует еще более сильное распространение акне. Чистку лица может проводить только специалист. Но при активной фазе воспаления ни один косметолог не станет делать эту процедуру.

Когда вы выдавливаете прыщик, часть гноя может попасть в кровь. Затем инфекция разносится с кровотоком по всему лицу. Это приводит к новым угревым высыпаниям.

Использовать скрабы

Кожа с высыпаниями не должна подвергаться даже небольшому травмированию, поэтому в период активных воспалений нельзя делать пилинг и использовать скрабы. Мелкие абразивные частицы будут повреждать гнойнички. Это приведет к тому, что угревая сыпь станет еще более обильной.

Подсушивать кожу

Проблемная кожа страдает не только от прыщей, но и от закупорки пор. Это приводит к появлению черных точек (комедонов). Если вы злоупотребляете средствами для подсушивания кожи, то сальные железы будут вырабатывать еще больше секрета. В результате эпидермис станет еще более жирным.

Не используйте тоники на основе спирта и не протирайте лицо слишком часто. Не стоит также применять косметические продукты с салициловой кислотой, маски из глины и средства для умывания с агрессивными компонентами.

Посещать солярий

Многие женщины посещают солярий с целью профилактики угрей. Но это приводит к усилению высыпаний. Ультрафиолетовые лучи пересушивают кожу, в результате кожные железы еще активнее вырабатывают сало.

Если вы хотите подсушить угри, то используйте салициловую кислоту или цинковую мазь. Но эти средства нужно наносить не на все лицо, а точечно на каждое высыпание.

Что нужно делать при высыпаниях

Если на вашей коже постоянно образуются прыщи, то нужно проводить профилактику их появления. Прежде всего следует позаботиться о соблюдении гигиены. После каждого умывания обсушивайте кожу бумажными салфетками. Не трите лицо полотенцем, так как на нем могут скапливаться микробы.

Держите в чистоте все предметы, с которым соприкасается ваше лицо. Регулярно стирайте и заменяйте наволочки. Дважды в день дезинфицируйте поверхность телефона.

Очищайте кожу с помощью щадящих средств, не содержащих поверхностно-активных веществ. Лечебные препараты от угрей наносите только точечно.

Для проблемной кожи нужна специальная линейка косметических средств. Подбирайте уходовые продукты с помощью специалиста по косметологии. При серьезных и обильных высыпаниях следует посетить дерматолога и пройти курс лечения.

Заключение

Если вы страдаете угревой сыпью, то вам нужно особо тщательно соблюдать гигиену и не допускать пересушивания кожи. Ни в коем случае не допускайте травмирования гнойничков, иначе инфекция будет распространяться по всей поверхности лица.