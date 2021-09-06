«Соблазнительные» законы Техаса об оружии создают опасность для женщин и меньшинств

На этой неделе техасский парламент принял законы, которые заметно облегчают покупку и упрощают правила владения огнестрельным оружием, пишет колумнист The Washington Post Карен Аттиа. По её словам, эта с виду привлекательная, но на самом деле «совершенно безумная» инициатива властей штата может навредить женщинам и представителям меньшинств.



Reuters

С этой недели техасцы старше 21 года и удовлетворяющие определённым критериям смогут открыто носить пистолет без предварительной проверки биографии, обучения технике безопасности и даже лицензии. Новая инициатива привлекла общенациональное внимание, но это «не единственный тревожный новый закон об оружии в Техасе», пишет обозреватель The Washington Post Карен Аттиа.

Согласно так называемому Закону штата о неприкосновенности Второй поправки, региональным службам отныне запрещено применять какие-либо новые федеральные ограничения на оружие. Школьные маршалы в государственных и частных образовательных учреждениях получают право не только хранить, но и скрытно носить пистолеты. А постояльцам отелей разрешается иметь при себе огнестрел и боеприпасы.

По признанию журналистки, вся эта ситуация её ошеломляет. Когда-то в Техасе были одни из самых строгих законов об оружии в США. Что же случилось с обязанностью властей защищать общественную безопасность?

Разумные лидеры, «если бы они были у Техаса», двигались бы в прямо противоположном направлении. Ведь в штате за последние два десятилетия выросла смертность от огнестрельных ранений. При этом продажи оружия во время пандемии продолжают увеличиваться, что грозит потенциальным ростом самоубийств, отмечает Аттиа.

Этим летом полиция Далласа увеличила количество патрулей после того, как в результате всплеска дорожного насилия за четыре недели были убиты восемь человек. Стражи правопорядка опасаются, что ношение оружия без разрешения неизбежно сделает их работу рискованнее.

Опрос, проведённый Техасским университетом и газетой Texas Tribune, показал, что большинство жителей штата разделяют тревогу полицейских. Но в ответ местный парламент принимает «этот пленительный закон, чтобы соблазнить ещё больше людей вездесущей оружейной культурой штата», подчёркивает автор статьи.

«Оружейная культура — ключевая концепция, при помощи которой пытаются продвигать это безумие. Вот почему так сложно вести аргументированные споры об оружии. Нельзя обойти стороной тот факт, что многим людям стрельба из огнестрельного оружия доставляет удовольствие и даёт чувство защищённости», — рассуждает Аттиа.

«Друг нашей семьи, владеющий оружием и стрелявший из AR-15 с дальней дистанции, недавно с энтузиазмом рассказал мне, насколько ему это нравится. Вокруг оружия существует сильная социальная экосистема, которая позволяет людям налаживать связь и общаться», — подчёркивает она.

По её словам, оружейная культура белых американцев возникла из чувства, что они нуждаются в защите от правительства. Но из наблюдаемого роста вооружённых групп темнокожих женщин и других меньшинств напрашивается вывод, что многие из них также ощущают необходимость защитить себя в «расистском и женоненавистническом обществе».



«Я легко могу себе представить, как чувствуют себя бывшие угнетённые слои общества, которые поддерживают закон об открытом ношении оружия. Это тоже часть техасской «оружейной культуры», — считает журналистка, имеющая африканские корни.

«Но нам следует действовать осторожно. Это сладкозвучная песня сирен об оружии представляет огромную угрозу. Потому что, в конце концов, ещё лучше вооружённый Техас может стать гораздо опаснее для женщин и меньшинств», — добавляет она.

Белые мужчины «исторически пользовались свободой применять или следить за применением смертоносного насилия в отношении менее могущественных групп». И не похоже, что ситуация сегодня сильно изменилась, считает автор статьи.

По её утверждению, женщины и меньшинства сталкиваются с более суровым наказанием за использование оружия в целях самообороны. Насилие полиции над темнокожими часто оправдывают опасениями, что те могут быть вооружены. Кроме того, известно, что «наличие пистолета в доме увеличивает вероятность убийства женщины её сожителем».

Журналистка думала обо всём этом, когда проходила 20-минутный урок по технике безопасности на стрельбище в центре Далласа, где каждый четверг проводят бесплатные занятия для женщин. Она изо всех сил пыталась научиться держать пистолет правильно, и ей было нелегко почувствовать зарядку и разрядку патронника. Сама идея о том, что такой неподготовленный человек, как она, теперь может покупать и открыто носить оружие без разрешений или инструктажа, показалась ей «абсолютно безумной».

«Вы готовы стрелять?» — поинтересовался инструктор. Другие женщины ответили утвердительно. Но я сказала нет. Я смогла устоять перед соблазном техасской оружейной культуры. По крайней мере пока», — заключает Карен Аттиа.