 

Власти США ищут среди эвакуированных афганцев несовершеннолетних «невест»

06.09.2021, 6:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американское правительство инициировало расследование в отношении граждан Афганистана, эвакуированных из страны американскими войсками, в связи с поступлением информации о том, что среди них могут быть несовершеннолетние девочки, насильно выданные родителями замуж прямо на пороге кабульского аэропорта, дабы получить право на эвакуацию, передаёт CBS News. По информации канала, СМИ сообщают, что некоторые из девочек, вероятно, подвергались сексуальному насилию.


Reuters

Власти США начали расследование в связи с предполагаемыми случаями браков с несовершеннолетними среди афганцев, сбежавших в течение нескольких последних недель из Афганистана и теперь находящихся на территории Америки или её учреждений за рубежом, пишет сайт CBS News. 

Как удалось выяснить журналистам канала, несколько женщин и девочек, эвакуированных из Афганистана и переправленных в американские учреждения в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказали чиновникам, что их семьи принудили их выйти замуж прямо у ворот аэропорта Кабула, дабы получить возможность покинуть страну.  

Высокопоставленный представитель американского Госдепа сообщил CBS, что Вашингтон воспринял заявления афганок со всей серьёзностью и начал соответствующие расследования. Как напоминает обозреватель телеканала, торговля людьми и контрабанда людей являются в США преступлением как на федеральном уровне, так и в каждом штате по отдельности. Вместе с тем, как США в случае признания кого-то из эвакуированных виновным с ними поступят, пока не ясно, отмечает журналист.  

В пятницу американские СМИ уже сообщали, что американским чиновникам поступили сообщения о том, что среди эвакуированных в США и «транзитные страны» были пожилые мужчины в сопровождении несовершеннолетних девочек, которых они называли своими «невестами», и что некоторые из этих девочек подвергались сексуальному насилию, говорится в материале CBS. По некоторым данным, подобные случаи были зафиксированы в ОАЭ, а также в штате Висконсин на базе Форт Маккой, где были временно размещены 8800 афганских беженцев; в ближайшие дни развёрнутый на базе центр временного содержания эвакуированных будет расширен до 13 тыс. мест. 

Источник CBS News, знакомый с происходящим в Форте Маккой, сообщил каналу, что и администрация базы, и федеральные власти уже ведут расследования с целью установить, присутствуют ли там несовершеннолетние «невесты» и их «женихи». В свою очередь, официальный представитель базы в беседе с журналистом канала подчеркнул, что администрация объекта «знает о заявлениях девочек, относится к ним со всей серьёзностью и ведёт соответствующее расследование».

«Безопасность эвакуированных афганцев для нас в приоритете», — отметил собеседник CBS. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / В Израиле заявили о «теплом» телефонном разговоре Нетаньяху с Байденом

27.01 / ARD – «Мы на пути к гражданской войне» — беспорядки в Нидерландах стали самыми масштабными за последние 40 лет

09.03 / Ford представил обновленный пикап серии Super Duty 2022

12.08 / Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

19.08 / “В профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов”. Хижняк уверен, что не потеряет три года, оставшись в “любителях”

01.08 / Увеличилось число жертв лесных пожаров в Турции, продолжается тушение пяти возгораний

14.02 / Названы участки московских дорог с самой сложной ситуацией

09.08 / Марсоход Perseverance не смог взять образец марсианского грунта

19.10 / Компания SsangYong покажет новый кроссовер Rexton в ноябре

03.07 / РФС проведет проверку в отношении оскорбившего теннисистку футболиста «Алании»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика