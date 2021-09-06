 

Немцам «всегда рады» – «Талибан» требует от Германии дипломатического признания и денег

06.09.2021, 6:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Талибы* рассчитывают установить дипломатические отношения с Германией и надеются на финансовую помощь Берлина в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования, пишет Die Welt. В интервью немецкому изданию представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что немцам «всегда рады», поскольку около ста лет назад они «сделали много хорошего» в Афганистане.


Reuters

Исламистское движение «Талибан»* требует дипломатического признания и финансовой помощи от Германии. «Мы хотим плотных и официальных дипломатических отношений с Германией», — заявил в интервью Die Welt официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. По его словам, немцам «всегда рады в Афганистане». Даже в период существования Королевства Афганистан около ста лет назад немцы «сделали много хорошего» в Афганистане. «К сожалению, тогда они присоединились к американцам. Но теперь всё прощено», — подчеркнул Муджахид.

Муджахид отметил, что талибы рассчитывают на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования со стороны Германии и других стран.

Как пишет Die Welt, Германия вынуждена делать ставку на переговоры с талибами, поскольку она стремится к тому, чтобы после окончания военной эвакуации афганцы, ищущие убежища, имели возможность выехать из страны.

Несколько дней назад министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за переговоры с талибами: «Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка с точки зрения безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь своё посольство в Кабуле». Он уточнил, что дипломатическое представительство не означает автоматического признания правительства талибов.

После того как талибы вошли в Кабул, правительство Германии объявило о закрытии посольства. Посол ФРГ в Афганистане Маркус Потцель направился в Доху для проведения переговоров с исламистами. Как отмечает издание, в столице Катара находится политический офис «Талибана», который выполняет фунции министерства иностранных дел. Однако первые представители талибов уже вернулись в Афганистан. Именно поэтому в правительстве Германии начали обдумывать способы поддержания тесного контакта с новыми властями, пишет Die Welt.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Сотрудников комиссий с положительным тестом на COVID-19 на Ставрополье отправили на самоизоляцию

13.08 / За несанкционированные акции в Белоруссии за последние сутки задержали около 700 человек

05.07 / Украинский госканал показал карту РФ с Крымом

18.09 / В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

10.05 / ДиКаприо обнародовал первое фото со съемок криминальной драмы режиссера Скорсезе

22.11 / И без России справимся — фальшивки о выборах активнее всего распространяет Дональд Трамп

04.07 / Общество: Русская деревня избавилась от повального пьянства

29.11 / В Японии в результате самоубийств за месяц умерло больше человек, чем от COVID-19 за год

14.06 / Чартерную программу для желающих посетить Байкал туристов возобновили в Бурятии

20.08 / В ЛНР сообщили о заминированных ВСУ дорогах в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика