 

Экс-лидер сепаратистов Каталонии отверг подозрения в сотрудничестве с Россией

06.09.2021, 6:31, Новости дня
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Глава аппарата бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай назвал подозрения в сотрудничестве с Россией попыткой Испании дискредитировать Движение за независимость Каталонии, пишет ABC. По словам Алая, на встречах с россиянами они обсуждали «вопросы, которые представляют интерес для создания независимого государства в будущем», например энергетические потребности Каталонии.


Reuters

Бывший глава сепаратистского правительства Каталонии Карлес Пучдемон отверг подозрения в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет испанское издание ABC. 

По словам главы аппарата Пучдемона Жозепа Льюиса Алая, Мадрид пытается использовать подобные истории об отношениях между Россией и Каталонией, для того чтобы дискредитировать движение за независимость региона. «Это делается просто для того, чтобы бросить тень сомнения в Брюсселе на то, что собой представляет Движение за независимость Каталонии», — добавил Алай, прокомментировав статью The New York Times, в которой со ссылкой на документы полиции утверждается, что ближайшие соратники Пучдемона могли контактировать с россиянами.

Каталонский политик отрицает, что в РФ его «использовали» для дестабилизации Евросоюза, утверждая, что оказался в центре противостояния между Испанией и Каталонией и Соединёнными Штатами и Россией.

Алай объяснил, что после референдума о независимости Каталонии 2017 года аппарат Пучдемона контактировал с Россией для подготовки к визитам Пучдемона. Целью визитов должно было стать установление отношений с Москвой, для того чтобы однажды создать независимое государство.

«Мы поехали поговорить о вопросах, которые представляют интерес для создания независимого государства в будущем. Я считаю, что это не преступление. Чтобы создать независимое государство, мы должны поддерживать отношения со всеми государствами мира. Как мы можем не поддерживать отношения с Россией и США?» — приводит ABC слова Алая, который рассказал, что на этих встречах обсуждались, например, энергетические потребности Каталонии.

Как напоминает испанское издание, The New York Times сообщила, что в период с 2019 по 2020 год Алай якобы встречался с людьми, близкими к российским спецслужбам, и с бывшими шпионами в Испании.



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