 

Актриса Екатерина Волкова потешила подписчиков импровизированным показом мод: “Разбор гардероба”

06.09.2021, 6:26, Разное
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Популярная актриса Екатерина Волкова разместила на личной странице в Instagram забавный видеоролик, в ходе которого посредством импровизированного показа мод продемонстрировала подписчикам свою довольно обширную коллекцию одежды. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Стоит отметить, что к подготовке домашнего видео артистка, запомнившаяся зрителям своим незабываемым образом в сериале “Воронины”, отнеслась с немалой долей юмора. В частности, музыка была подобрана весьма динамичная, а ироничной мимике Екатерины Волковой в процессе демонстрации ярких нарядов вполне могли бы позавидовать признанные мастера комического жанра. По сюжету ролика, “героиня” телезвезды должна была подобрать наиболее удачный вечерний look из собственной коллекции одежды и обуви для предполагаемой вечеринки, в роли жюри же выступили стилист Волковой, её дочь Лиза, а также одна из подруг. Резюмируя, приходится признать, что своей цели персонаж мини-клипа, с калейдоскопической быстротой сменяющая стильные “вещички”, достигнуть так и не смогла – нескончаемые разногласия среди “экспертов” так и не дали возможности хозяйке аккаунта остановиться на каком-то конкретном наряде. “Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга, Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все”, – таким либретто сопроводила забавный видеоролик актриса.

Изображение взято с: [email protected]
Буквально все фолловеры с энтузиазмом восприняли оригинальную видеоработу звезды сцены, однако восторги посетителей микроблога были вызваны все же разными факторами. И если одни подписчики по достоинству оценили красивые и стильные вещи артистки, то другие поклонники, в свою очередь, искренне восхитились артистическим мастерством любимицы и её близких, создавших импровизированный видео-“шедевр”. К слову, за считанные часы пост Волковой набрал более 15 тысяч “лайков”.



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