 

Святой мученик Евтихий: Народные приметы 6 сентября

06.09.2021, 6:24, Разное
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Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедовать
вместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, они
не смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.

В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьяне
просили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранились
некоторые приметы.

Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям,
6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода в
лес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному не
рекомендуется.

6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которые
можно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесет
беды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.

Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучше
отказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все это
может повлечь за собой проблемы.

Можно собраться в компании друзей и провести время с
пользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.

По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно,
стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами –
скоро наступят холода.



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