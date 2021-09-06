Святой мученик Евтихий: Народные приметы 6 сентября

Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедовать

вместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, они

не смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.

В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьяне

просили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранились

некоторые приметы.

Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям,

6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода в

лес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному не

рекомендуется.

6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которые

можно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесет

беды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.

Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучше

отказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все это

может повлечь за собой проблемы.

Можно собраться в компании друзей и провести время с

пользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.

По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно,

стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами –

скоро наступят холода.