Я был дома – В Румынии мужчина пропал без вести в 1991 году, а на днях его высадили у его дома в той же одежде

Эта история произошла в Румынии и сейчас ее обсуждают все местные СМИ. Выглядит она довольно сюрреалистично, но это полностью реально. И очень странно.

30 лет назад Василе Горгос, которому тогда было 63 года, проживал в своем районе в сельской части Румынии, в коммуне Бухоци, и однажды пропал без вести.

Горгос был продавцом крупного рогатого скота и часто ездил на ярмарки в разные города Румынии, где договаривался о продаже скотины. Он совершал такие поездки многократно и всегда вовремя возвращался к своей семье, не имея никаких проблем в дороге.

В 1991 году Горгос поехал в очередную такую командировку, он купил билет на поезд и сказал жене и детям, что вернется через несколько дней. Тогда они видели его в последний раз, так как домой он уже не вернулся.

Семья сообщила о его исчезновении в полицию, но следственные мероприятия ни к чему не привели (или их проводили недостаточно тщательно) и в итоге было заявлено, что скорее всего Василе Горгос стал жертвой бандитов. В его деревне была по нему проведена поминальная служба и он стал считаться мертвым.

Перенесемся на 30 лет вперед, в август 2021 года. Тихим воскресным днем перед домом семьи Горгос внезапно остановилась неизвестная машина и из нее какие-то люди вытолкнули наружу старика – это был 93-летний Василе Горгос, который был одет в ту же самую одежду, которая была на нем 30 лет назад.

Автомобиль тут же уехал прочь. К сожалению, несколько соседей, которые были свидетелями этой сцены, были слишком шокированы и не могли запомнить номер машины или то, как выглядел водитель. Во всяком случае, необходимо отметить, что Горгос был единственным человеком, который вышел из машины, водитель ни разу не вышел из машины.

Когда члены семьи Горгос вышли из дома и узнали в старике пропавшего Василе, они были в сильном шоке от самого факта его внезапного появления и от того, что на нем была его старая одежда, в кармане которой даже нашелся его билет на поезд, который он купил 30 лет назад.

А еще от того, что старик практически не узнавал членов своей семьи и похоже вообще не помнил ничего о том, где он пропадал все эти 30 лет.

При этом выглядел он очень ухоженно, он был чистым, не исхудавшим, похоже, что все это время он был там, где о нем хорошо заботились. На вид ему даже было сложно дать 93 года, настолько здорово он выглядел.

Помимо билета на поезд, в карманах его одежды было найдено его старое удостоверение личности.

Предполагается, что его проблемы с памятью носят неврологический характер. Сам же старик на вопрос репортеров и родственников, где он был все эти годы, просто сказал: "Я был дома". Однако журналисты отмечают, что он помнит события, которые произошли до его исчезновения.

Вполне возможно, что кто-то забрал его из того места. где он жил 30 лет и потом отвез домой по адресу, указанном в удостоверении. Но это только гипотеза. Тем временем семья Горгос обращается за помощью к властям, чтобы раскрыть эту загадочную историю.