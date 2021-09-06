СМИ: В Гвинее началась попытка госпереворота

В столице Гвинеи Конакри недалеко от резиденция главы государства началась стрельба, сообщил портал Guinee 360.

Источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе, передает РИА «Новости».

На публикуемых в соцсетях кадрах слышны взрывы, виден дым. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В октябре 2020-го политик выиграл очередные выборы. После голосования в стране начались беспорядки, жертвами которых стали не менее десяти человек.