 

США призвали Россию взять ответственность за прекращение конфликта в Донбассе

06.09.2021, 6:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе, сообщили в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы.

«В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. РФ должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», – сообщается на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии заявили, что РФ должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, «начатого ею на востоке Украины». 

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что РФ не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. В МИД РФ заявили, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе РФ группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. 

Тем временем сенатор Алексей Пушков сообщил газете ВЗГЛЯД, что иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений, это не что иное как политическое жульничество. 

В свою очередь представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник сказал газете ВЗГЛЯД, что нужно отдать должное терпению РФ – механизм, который был проигнорирован Украиной и не оценивался со стороны ОБСЕ, просуществовал так долго.



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