 

Патриарх Кирилл счел помощь Бога необходимой для сохранения природы

06.09.2021, 6:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧеловечеству необходима Божья помощь, чтобы избежать экологических кризисов, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх перед молебном о сохранении творения Божия после литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино отметил, что цивилизация позволяет людям облегчить «физические трудности и проблемы», «дарует возможности очень значительного комфорта», «вооружает» знаниями. Однако за «так называемый прогресс» приходится расплачиваться «тем, что истощаются ресурсы» и «загрязняется окружающая среда», сказал он.

Глава РПЦ заявил, что «все это наносит очень большой ущерб Божиему творению». Он указал, что «лучшие умы» предупреждают о «возможных грозных кризисах, которые могут последовать в результате нарушения Богом установленного баланса между человеком и окружающей средой». По мнению патриарха, чтобы «остановить опасное развитие человеческого общества и всей человеческой цивилизации, несомненно, требуется помощь свыше», передает РИА «Новости».

В первое воскресенье сентября отмечается день особой молитвы о Божием творении, установленный РПЦ, чтобы призвать к бережному и ответственному отношению к природе. Накануне состоялся экологический субботник, организованный студенческим советом Российского православного университета.

Напомним, 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится в ноябре в шотландском Глазго, участие в ней примут в том числе и мировые лидеры. Их встреча запланирована на 1–2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели.



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