 

НЛО запечатлели над озером Айленд в США

06.09.2021, 6:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео с НЛО было получено очевидцами 28 августа 2021 над озером Айленд, штат Иллинойс (США).

Видеоролик прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг, который внимательно его изучил. По его словам, каждая секунда данного видео выглядит очень впечатляюще. Хорошо видны некоторые детали неопознанного объекта.

За кадром слышится возглас очевидца, ведущего запись загадочного явления. Слышны звуки находящегося рядом транспорта, но не слышен звук летящего самолета, комментирует видео Уоринг.

Очевидец утверждает, что явление застало его врасплох: ни звука, ни следа; НЛО двигается слишком быстро для дирижабля.

Уфолог обращает внимание на то, что у объекта не видны ни крыльев, ни хвоста и ничего из того, что бы мы его назвали самолетом. Белоснежный цвет неопознанного объекта позволяет ему оставаться незаметным для стороннего наблюдателя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Маркировку лекарств упростят для удобства потребителей

19.07 / Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние

05.02 / Мнение: Методичка Греты Тунберг

14.03 / Мнение: Инсценировка

27.08 / Тихановская назвала себя “избранным народом президентом”

12.07 / Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

20.11 / Полицейские в Колорадо получили таинственный звонок «с того света»

21.06 / Лицом к человеку

13.09 / В Марьино и Бабушкинском провели первый розыгрыш акции “Миллион призов”

12.10 / Соседова возмутили высокие заработки Прилучного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика