НЛО запечатлели над озером Айленд в США

Видео с НЛО было получено очевидцами 28 августа 2021 над озером Айленд, штат Иллинойс (США).

Видеоролик прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг, который внимательно его изучил. По его словам, каждая секунда данного видео выглядит очень впечатляюще. Хорошо видны некоторые детали неопознанного объекта.

За кадром слышится возглас очевидца, ведущего запись загадочного явления. Слышны звуки находящегося рядом транспорта, но не слышен звук летящего самолета, комментирует видео Уоринг.

Очевидец утверждает, что явление застало его врасплох: ни звука, ни следа; НЛО двигается слишком быстро для дирижабля.

Уфолог обращает внимание на то, что у объекта не видны ни крыльев, ни хвоста и ничего из того, что бы мы его назвали самолетом. Белоснежный цвет неопознанного объекта позволяет ему оставаться незаметным для стороннего наблюдателя.