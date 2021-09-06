 

Путин отметил важность Хабаровского процесса над японскими военными преступниками

06.09.2021, 5:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНачальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

Путин заявил, что на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском, вынесли «правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну, передает РИА «Новости».

«Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия», – сообщил президент, отметив, что процесс «стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года».

Путин подчеркнул, что нынешнее обсуждение на форуме «основывается на фактах и архивных материалах». Он указал на важность для «исторической памяти» сохранения «честной, ответственной позиции». Это позволит «эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», считает президент. Глава государства выразил надежду, что «форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса».

Форум проходит 6–7 сентября при поддержке Фонда президентских грантов. В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил Хабаровский процесс – суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушало положения Женевского протокола 1925 года.



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