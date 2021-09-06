 

Мнение: Время двойников?

06.09.2021, 5:02, Разное
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В городе на Неве, похоже, сильно бздят депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, который снова баллотируется в депутаты.

В округе зарегистрировали еще двоих Борисов Вишневских. При этом еще несколько месяцев назад Борис Иванович Вишневский был Виктором Быковым, а Борис Геннадьевич Вишневский был Алексеем Шмелевым.
И эти бедолаги не только отреклись от своих имен и фамилий, но и сделали прически и бороды, как у настоящего Бориса Вишневского.

Вот как, к примеру, совсем недавно выглядел Борис Иванович Вишневский (на информационном плакате – в центре).

Похоже, что в Санкт-Петербурге сильно взбзднули выдвижения Бориса Вишневского, Вот и подготовили скоропостижно двойника и тройник…. Совершенно не задумавшись о том, что если так просто подготовить двойников простым депутатам, то почему не могут появиться двойники у других известных российских персон? Так или или н так?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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