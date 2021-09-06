Смартфоны Samsung Galaxy A выйдут с улучшенными камерами

В этом году китайская компания Xiaomi обошла южнокорейский Samsung, что заставило последнего всерьез задуматься о конкурентоспособности своей продукции. В результате начался системный процесс по улучшению технических данных устройств.

Так, недавно стало известно, что компания Samsung решила значительно улучшить камеры, используемые в линейке Galaxy A. Смартфоны относятся к среднему уровню. А выход новых версий запланирован на начало будущего года.

Речь идет о применении системы оптической стабилизации, которую Samsung уже опробовал в некоторых моделях. Линейку Galaxy A называют очень важной для бизнеса компании. Много смартфонов такого класса продается на развивающихся рынках, где ключевую роль играет цена.