Мнение: Развязка в Панджшере приближается

События в Панджшере приближаются к развязке.

1. Талибан уже вовсю ведет бои за Базарак (некоторые даже утверждают, что Базарак уже взят, но пока фото и видео нет). Так что пока город можно считать оспариваемым. Но с учетом общего превосходства в силах, уже утром мы скорее всего увидим видео оттуда.

2. Сегодня были убиты заместитель Масуда и его пресс-секретарь (вещавший о тысячах убитых и пленных талибов), а также еще два высокопоставленных военных. Информация уже подтверждена.

3. Талибан отверг предложения Масуда о перемирии, заявив, что в текущих реалиях разговаривать с Масудом не имеет смысла. Поезд ушел. Еще с неделю назад Масуд мог рассчитывать заседать в правительства Афганистана без Салеха. Сейчас вероятность этого практически исключена.

4. В Панджшере обвиняют Пакистан в том, что он оказывает авиационную поддержку наступлению Талибана. Пропаганда Талибана в ответ распространяет якобы документы индийцев убитых в Панджшере. Как представляются врут обе стороны. И не только по этому поводу.

5. Местонахождение Масуда и Салеха пока неизвестно, источники в Панджшере заявляют, что Салех эвакуирован в неизвестное место в провинции. Про-талибанские источники уверяют, что они уже сбежали в Таджикистан. Талибы заявляют, что местные жители должны сложить оружие и их никто не тронет. Официальная амнистия объявленная в конце августа распространяется и на них. Вопросы будут к Масуду, Салеху и еще ряду лиц затеявших оборону Панджшера.

6. В Фейсбуке и Твиттере индийская диванная сотня уже выиграла у пакистанских ботов войну с Талибаном в Панджшере. Силы Салеха и Масуда этот успех в реальной жизни поддержать не смогли.

Обновление по ситуации в Афганистане как обычно выкладываю в телеге – https://t.me/boris_rozhin

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