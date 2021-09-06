Медики рассказали о состоянии пострадавших при драке в хабаровской колонии

Осужденные, которые пострадали в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.

«Два пациента – в Комсомольске-на-Амуре в горбольнице №7, их госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Два пациента – в Амурской ЦРБ, в больнице – среднетяжелые», – рассказали РИА «Новости» в региональном минздраве.

Напомним, в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. Участниками драк стали представители нескольких групп осужденных. Осведомленный источник рассказал, что для урегулирования конфликта в колонию был направлен спецназ. По его словам, сейчас ситуация спокойная.

В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю сообщили, что исправительная колония № 14 работает в штатном режиме. Уточняется, что туда направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.