Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после операции

Возглавлявший делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце поехал в Германию, сообщил украинский художник и телеведущий Сергей Поярков.

Пояркова тоже прооперировали в Киевском центре сердца. Он сообщил: «Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию», – пишет Obozrevatel.

Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу.