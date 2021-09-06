 

Кравчук отправился в Германию на реабилитацию после операции

06.09.2021, 4:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВозглавлявший делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце поехал в Германию, сообщил украинский художник и телеведущий Сергей Поярков.

Пояркова тоже прооперировали в Киевском центре сердца. Он сообщил: «Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию», – пишет Obozrevatel.

Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу.



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